TNT TRIO // LES 20 ANS ! Jazz Funk Groove retro-futuriste Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 24 février 2024.

Le TNT trio disperse son Jazz rétrofuturiste partout où les vents solaires le pousse depuis deux décennies. De festivals en clubs, de clubs en théâtres, de théâtres en navettes spatiales, chaque concert est un périple intense teinté d’un bleu neutronique de cobalt.

TNT est un savant et délicat mélange à base de jazz mixé à de la pop, du rock, de l’électro, de la musique classique, du hip hop et même du cinéma et de la télévision. Leur répertoire est construit à partir de dialogues et de scènes de films cultes de science-fiction des années 50/60.

Les trois lascars partagent une culture cinéma marquée par des maîtres du genre comme Ed Wood, et ils vous embarquent dans des univers largement inspirés de films comme « Forbidden Planet », un must absolu.

Autour des claviers de Benoît Thévenot, Greg Theveniau à la basse et Hervé Humbert à la batterie ne font pas dans le détail. Rythmiques saccadées, incrustations de samples de voix et d’effets sonores, on se laisse emmener pour une croisière dans l’espace interstellaire. Les idées, mises en valeur dans des compositions originales, ne manquent donc pas à ce trio OVNI dans le large paysage des trios de jazz avec piano.

Un mariage d’acoustique et d’électrique, de virtuosité et de fraîcheur pour ce groupe taillé pour la scène que l’on dirait tout droit sorti d’un film de science-fiction des années 60.

Avec :

Benoit Thevenot claviers étranges, machines spectrales, Hervé Humbert batterie, machines parallèles, Greg Theveniau basse pulsar, machines hybrides. EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24



