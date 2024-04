Tissé – United party #1 Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 19:00 – 23:30

Gratuit : non Entrée prix libre.

Le collectif Tissé vous propose une soirée sur sound system rendant hommage aux cultures afrodescendantes. Danse et DJ sets, avec Alois, 6killz, I-Joshua, les résidents et résidentes de Tissé et Back to the space. Alois – DJ set – Amapiano : L’artiste sud-africain Alois fonde sa pratique sur les musiques jazz, house et lounge qui donneront naissance à l’amapiano, un genre musical qui émerge des quartiers de Soweto au début des années 2010. Après avoir étudié l’ingénierie du son, le DJ et producteur s’installe en France où il continue de partager son amour pour la culture musicale sud-africaine. I-Joshua – DJ set – Dub : Sélecteur, opérateur, boxman… I-Joshua, cofondateur du sound system nantais Yessaya, cumule les pratiques liées au reggae et au dub. Lors de ses sélections, il puise avec habileté dans les mouvements musicaux anglais des années 80 & 90 et le early-roots. Dubplates, productions maison et oldies vinyles s’entremêlent et s’additionnent au format originel des sessions dub : un préampli, une platine, une sirène, un delay et un micro. 6killz – DJ set – Hip hop : Grand amateur de hip-hop, le DJ et danseur 6killz s’inspire de la soul, du jazz et du funk pour façonner sa pratique et la retranscrire lors de DJ sets, ou dans des podcasts qu’il enregistre pour des artistes et collectifs de la ville. Style et sample ! Back to the space – Breakdance : L’association nantaise Back to the space promeut la danse Break (Breakdance) en proposant des stages, en organisant des battles et des practices show.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/tisse-united-party-1/