Tiré à quatre épingles Rouen, dimanche 7 avril 2024.

Tiré à quatre épingles Rouen Seine-Maritime

Les 6 et 7 avril le centre d’histoire sociale Expotec 103 accueillera artisans et bénévoles dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art. Cette année nous avons l’honneur d’accueillir un maître artisan couturier en la personne de Daniel Groult des établissement André MARCEL . Après une carrière au service du beau et du bien-être Monsieur Daniel Groult présentera son savoir faire au grand public . Laurent Saveski peintre en lettres présentera différentes enseignes dont celles du magasin d’André Marcel. Parmi les artisans nous accueillons également des forgerons, des couteliers etc… Les bénévoles présenteront également l’art de la typographie, de l’imprimerie, de la reliure, du polissage du tournage. Durant tout le week-end les visiteurs pourront également découvrir le musée avec ses puissantes machines à vapeur, l’atelier typographique, la salle des miniatures, …

Les 6 et 7 avril le centre d’histoire sociale Expotec 103 accueillera artisans et bénévoles dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art. Cette année nous avons l’honneur d’accueillir un maître artisan couturier en la personne de Daniel Groult des établissement André MARCEL . Après une carrière au service du beau et du bien-être Monsieur Daniel Groult présentera son savoir faire au grand public . Laurent Saveski peintre en lettres présentera différentes enseignes dont celles du magasin d’André Marcel. Parmi les artisans nous accueillons également des forgerons, des couteliers etc… Les bénévoles présenteront également l’art de la typographie, de l’imprimerie, de la reliure, du polissage du tournage. Durant tout le week-end les visiteurs pourront également découvrir le musée avec ses puissantes machines à vapeur, l’atelier typographique, la salle des miniatures, … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

13 Rue Saint-Gilles

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie contact@expotec103.fr

L’événement Tiré à quatre épingles Rouen a été mis à jour le 2024-03-20 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES