TILT ESPACE ALBERT CAMUS Maurepas, samedi 4 mai 2024.

Cie Chapi ChapoTILT ! est un concert qui redonne vie à l’une des décennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de notre imaginaire collectif : les années 80 !Au milieu d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Cie Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance.A l’aide de jouets vintage et amplifiés, guitares toy et mini synthétiseurs, les artistes interprètent une partition multicolore qui navigue entre rock, électro et pop music !

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 17:00

ESPACE ALBERT CAMUS 4 RUE DE LA BEAUCE 78310 Maurepas 78