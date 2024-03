Tifou et l’arbre à fièvre Musée départemental Arles antique Arles, mardi 11 juin 2024.

Tifou et l’arbre à fièvre Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône

Tifou est un petit singe qui part à la recherche de l’arbre à fièvre, pour guérir son ami Azaan. Il va demander de l’aide aux animaux de la savane…

Une découverte des contes et cultures africains autour des petites percussions (maracas, djembé, bongo…). C’est en apprenant à manipuler ces percussions que les enfants vont apprendre à jouer des rythmes traditionnels d’Afrique, et ainsi s’en amuser et prendre du plaisir à les jouer.



Texte et musique de Daniel Bonnet (éditions À Cœur Joie). Avec 4 classes de l’école Paul-Langevin d’Arles .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 18:00:00

fin : 2024-06-11 19:15:00

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info.mdaa@departement13.fr

