Tierra Urbana Route de Voisines Soucy, samedi 13 avril 2024.

Tierra Urbana Route de Voisines Soucy Yonne

La compagnie le Son du bruit, basée à Sens et dirigée par Gonzalo Campo, développe des spectacles de formes originales où se mêlent improvisations, écriture musicale et explorations sonores. Ses créations s’appuient sur l’interdisciplinarité entre musique, théâtre et danse. Tierra urbana est un duo articulant musique et danse de la préhistoire à nos jours afin de développer un langage universel, par les sons et le corps, dans le but d’évoquer l’épopée de l’évolution humaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Route de Voisines La Ferme du grand Béon Centre Culturel Marie France Meunier

Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté a.poulachon@grand-senonais.fr

