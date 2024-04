Thomas Valverde Polka Le Colisée Biarritz, vendredi 19 avril 2024.

Thomas Valverde Polka Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Après ses deux concerts à la Côte des Basques qui ont créé l’évènement, Thomas Valverde revient à Biarritz pour présenter son nouvel album Polka , dédié au piano solo, avec le parti pris d’une production épurée et minimaliste. A la recherche perpétuelle de sens, Thomas Valverde compose une musique à la fois virtuose et poétique, engagée et intime. L’album est enregistré au studio La fabrique des ondes avec David Chalmin (collaborateur de Thom Yorke, The National, Katia & Marielle Labèque) à la prise de son et au mixage.

Thomas Valverde est le créateur et le directeur artistique du Biarritz Piano Festival où il programme depuis 15 ans les plus grands pianistes internationaux tout genre confondu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Le Colisée 11, Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Thomas Valverde Polka Biarritz a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Biarritz