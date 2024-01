Répare café couture la Récréa’thiv Thiviers, samedi 17 février 2024.

Répare café couture la Récréa’thiv Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 13:00:00

Une réparation, retouche sur un vêtement, un projet couture abandonné, besoin d’un conseil. Redonnez vie à vos vêtements et accessoires. L’idée est de réparer ensemble pour lutter contre le gaspillage et la production massive de déchets. Danielle se fera un plaisir de partager ses connaissances en couture, tricot…autour d’un café dans une ambiance conviviale.

la Récréa’thiv avenue de la gare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine larecreathiv@gmail.com



