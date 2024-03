THIONVILLE JAZZ FESTIVAL Thionville, vendredi 5 juillet 2024.

THIONVILLE JAZZ FESTIVAL Thionville Moselle

Vendredi

Le jazz s’invite à Thionville et déploie ses notes et ses couleurs !

Parades et apéros jazz, scène dédiée aux jeunes talents et deux grands concerts au Théâtre, place à la première édition de Thionville Jazz Festival !Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-07

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est contact@thionville-jazz.fr

L’événement THIONVILLE JAZZ FESTIVAL Thionville a été mis à jour le 2024-03-08 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME