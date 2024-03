Thésée et les Jeux du Minotaure Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, mardi 23 avril 2024.

Thésée et les Jeux du Minotaure Opéra pour enfants, à partir de 6 ans Mardi 23 avril, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Tous les ans, le Roi Égée d’Athènes envoie douze filles et douze garçons en sacrifice au Minotaure comme l’exige Minos, le roi de Crête. Mais cette fois-ci, le jeune héros Thésée est parmi les adolescents choisis, et il échafaude une stratégie pour vaincre le Minotaure une bonne fois pour toutes. Son plan ? Affronter la créature lors de »Jeux » d’adresse, de force et d’agilité. Thésée et ses amis parviendront-ils à remporter les Jeux et gagner leur liberté ?

Un spectacle pour enfants abordant, par le biais de la mythologie, le thème des jeux dans la Grèce antique, prémices des Olympiades.

Musique, Julien Joubert

Chœurs 1er cycle (3e et 4e années)

Valentin Dumaine, conception et direction

Simon Rembado, mise en scène

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France

