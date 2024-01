Violet et Or Thésée, samedi 20 avril 2024.

Violet et Or Thésée Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Violet et Or ! Jusqu’à la mort… est une comédie romantique qui se déroule dans le milieu inattendu (et parodique) du monde du football.

Violet et Or ! Jusqu’à la mort… est une comédie romantique qui se déroule dans le milieu inattendu (et parodique) du monde du football. Les acteurs, et le public invité à participer, glissent vers le grand délire pour finir dans une sorte d’intervilles mêlée à du super bowl ! Organisé par la Compagnie du Hasard.

8 EUR.

Lieu-dit Le Vaulx Saint-Georges

Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



L’événement Violet et Or Thésée a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Sud Val de Loire