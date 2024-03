THERE’S A GOOD ROCKIN’ TONIGHT – 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE AINTEREXPO Bourg En Bresse, jeudi 25 avril 2024.

GOOD ROCKIN’ TONIGHT Du R’n’R // Rockabilly // Old Country … au programme avec 5 Artistes US en exclusivité et plus de 20 groupes Européens ! Des DJ’s non stop pour les amateurs de danse, dès le jeudi au Memphis Coffee pour le Warm-up du Festival. Nous vous attendons nombreux pour fêter comme il se doit les 20 ANS de GOOD ROCKIN’ TONIGHT Détendez-vous, tout est pensé pour vous ! Des animations uniques, des bars et un espace de restauration vous attendent sur place, parking gratuit et parking réservé aux camping-cars et vans, accès et espace réservés aux personnes en situation de handicap.

Tarif : 54.00 – 54.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 00:00

Réservez votre billet ici

AINTEREXPO 25 AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 01000 Bourg En Bresse 01