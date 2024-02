Théâtre « Zithromax » Théâtre L’Entr’Deux Imphy, dimanche 9 juin 2024.

Par la compagnie Quintessence

Pièce écrite et mise en scène par Juliette Maurice

Avec Carlotta Antonucci, Étienne Cottereau ou Ulysse Robin, Lubin Labadie, Juliette Maurice et Maëlys Simbozel

« Une pièce de théâtre entre drame et comédie, tirée de faits réels qui retrace la vie à l’hôpital durant la crise sanitaire.

Un récit qui s’aventure entre humanité et protocoles sanitaires scandaleux, entre désir d’aider l’autre et burn-out, entre convivialité et individualisme, entre vie et mort.

La pièce raconte avec humour, le naufrage à venir du monde hospitalier si les autorités décident de ne pas réagir ». 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 17:00:00

fin : 2024-06-09 19:00:00

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure

Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté arecti@gmail.com

