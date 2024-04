Théâtre « Votez Pourrel » par la Troupe des Baladins d’Armor Espace Culturel Plouharnel, dimanche 14 avril 2024.

A 15h30. Une comédie de Thierry François. Synopsis Marc Pourrel est maire d’une petite ville. Il décide de jouer dans la cour des grands et se présente aux élections législatives. Dans cette course au pouvoir, il est aux prises avec son épouse qui se présente contre lui, un coach qui lui est imposé par le parti, et… sa charcutière. L’implacable machine électorale est en marche, jusqu’à ce qu’un accident vienne causer dans son esprit un trouble, d’une nature fort singulière, qui brouillera les cartes et perturbera son petit monde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:30:00

fin : 2024-04-14

Espace Culturel 2 Place Saint-Armel

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

