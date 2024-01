DIVORCE ET CHATIMENTS THEATRE VICTOIRE Bordeaux, mardi 16 avril 2024.

Le meilleur, c’est fini. Le pire… c’est à venir.Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est le cas du mariage de Roxane et d’Edmond, qui après 20 ans de bons et loyaux services, doivent se rendre à l’évidence, ils ne peuvent plus se voir en peinture. Ils sont au moins d’accord sur le fait de divorcer. Là où ça se complique, c’est que chacun veut la maison, et qu’ils vont tout faire pour la garder. Ils se laissent une nuit pour faire entendre raison à l’autre. Qui craquera en premier ? Coups bas, vengeances et châtiments… ils sont prêts au pire pour faire céder l’autre. Une comédie piquante, jouissive et folle où tous les coups sont permis. Attention, les cascades que vous allez voir seront réalisées par des professionnels, à ne surtout pas reproduire chez vous !

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:30

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33