Théâtre « Une Reine dans ma douche » Louville-la-Chenard, samedi 20 avril 2024.

Théâtre « Une Reine dans ma douche » Louville-la-Chenard Eure-et-Loir

Mais pourquoi cette reine débarque-t-elle dans ma salle de bain? Et si ce n’était pas seulement pour y faire sa toilette…

Les plus grands conflits naissent de minuscules grains de sable. Cette fois, l’évènement se passe dans une salle de bains. Comme l’humain est faible, il prête sa douche et c’est alors que le grain de sable vient se glisser dans la tuyauterie. On ne prête pas impunément sa douche…

Dans le théâtre de Gérard Levoyer, le rire n’est jamais gratuit et la comédie devient vite grinçante et truculente. Joyeusement grinçante… Délicieusement truculente… 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

Rue de la Mairie

Louville-la-Chenard 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Théâtre « Une Reine dans ma douche » Louville-la-Chenard a été mis à jour le 2024-03-25 par OT COEUR DE BEAUCE