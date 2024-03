Théâtre Une idée géniale Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, jeudi 23 mai 2024.

Une comédie de Sébastien Castro

Après “J’ai envie de toi”, Sébastien Castro nous offre cette nouvelle comédie de boulevard à l’humour très contemporain. Que faire quand l’être que vous aimez craque pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple éliminez “l’autre“ ! Pour cela, trouvez son sosie et demandez-lui de dégoûter la personne que vous aimez. Une idée géniale ! A moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original…



Le public se tord littéralement de rire Le Parisien 2 Molières 2023 Molière de la Comédie et Agnès Boury, Comédienne dans un second rôle.

Nommé aux Molières 2023

Sébastien Castro Comédien Théâtre Privé



TARIF DE 29 € À 39 €



Durée 1h30



Production Théâtre du Palais Royal

Mise en scène de José Paul et Agnès Boury

Avec Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury et Laurence Portei



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). 24 24 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:30:00

fin : 2024-05-23 22:00:00

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org

