Théâtre « Une femme nouée » Truyes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 20:30:00

« Sylvie et sa sœur se retrouvent après la mort de leur père. Trente ans se sont écoulés depuis que cette dernière a brutalement quitté la maison familiale. Elle découvre une Sylvie troublante voire inquiétante. Sylvie doit donc intégrer un centre de soins. Avant de quitter sa maison cependant une question lui vient à l’esprit : a-t-elle été heureuse ? Un retour dans le passé, récent ou lointain, nous fait découvrir les « nœuds » de sa vie et ses secrets, aussi. Une vie où l’oubli est peut-être le seul asile contre la colère et les regrets. » “Une femme nouée“, de “Catherine Gomez Crouvizier“ (auteure et actrice) et mise en scène par “Jean-Bernard Ach“, est née durant le premier confinement. Le spectacle est enrichi par une musique composée par Renan Crouvizier.

8 EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



