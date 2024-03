Théâtre Une femme idéale Kintzheim, samedi 13 avril 2024.

Venez découvrir la pièce de théâtre « Une Femme Idéale » lors d’une soirée organisée par les donneurs de sang de Kintzheim Orschwiller

L’Association des donneurs de sang de Kintzheim-Orschwiller et la Kompagnie du Parapluie présente Une femme idéale, une pièce d’Antoine Rivière et Jérôme Cartier, mise en scène de Frédéric Ries avec Françoise Losser, Sandrine Mansion et Frédéric Ries.

Buvette et petite restaurations sur place. EUR.

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

10 rue des Américains

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Théâtre Une femme idéale Kintzheim a été mis à jour le 2024-02-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme