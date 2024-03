Théâtre tranche de meuf / les coureurs Bléré, samedi 1 juin 2024.

Théâtre tranche de meuf / les coureurs Bléré Indre-et-Loire

Tranche de meuf une histoire vécue, écrite et interprétée par Charlotte Bertoldi. Les coureurs Le parcours de maranthoniens à travers différents sketchs qui revisitent des classiques de la littérature et des instants de vie… au rythme de l’humour.

20h Tranche de meuf

Une histoire vécue, écrite et interprétée par Charlotte Bertoldi.

Contruction des décors et scénographie Charlie Yota et Charlotte Bertoldi

Printemps 2017 Emmanuel Macron et moi, on s’apprête à changer de taff ! Alors qu’il répète son discours en vue d’une éventuelle victoire aux présidentielles, avec en décor de fond les pyramides du Louvre, moi je répète des échanges imaginaires avec des recruteurs potentiellement hostiles.

21h Les coureurs

Durée 1 h tout public

Le parcours de maranthoniens à travers différents sketchs qui revisitent des classiques de la littérature et des instants de vie… au rythme de l'humour. Les marathoniens sont des animaux étranges qui se nourrissent de nouilles et sentent la pommade camphrée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 21:00:00

fin : 2024-06-01 22:00:00

26 Rue des Déportés

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

