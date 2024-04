THÉÂTRE SILENCE VACARME Nancy, mardi 16 avril 2024.

THÉÂTRE SILENCE VACARME Nancy Meurthe-et-Moselle

Partition de théâtre et musique pour une femme qui en contient plusieurs, SILENCE VACARME est née du désir de la metteure en scène Pauline Ringeade de composer un solo pour l’actrice, chanteuse et musicienne Claire Rappin, interprète de la plupart de ses précédentes créations.

Après Pister les créatures fabuleuses, Pauline Ringeade et la compagnie l’imaginarium poursuivent leur recherche sur notre rapport au vivant. Ce spectacle hybride mêle récits intimes, perspectives historiques et scientifiques, expériences sensibles. Tout part du son, du bruit, du chant, celui des oiseaux, des chauves-souris et des humains aussi. Claire nous guide au fil des souvenirs et des lieux qui la constituent jardins, montagnes… Elle nous fait entendre les voix des femmes de sa famille, le sifflement des étourneaux, mais aussi l’écho des luttes pour émanciper nos corps et nos imaginaires des récits de domination.

Au travers de ces histoires de soin et d’hospitalité, la pièce nous invite à une expérience d’écoute à la fois concrète et poétique, pour renouveler notre attention au monde et à celle et ceux qui l’habitent.

À chaque instant, partout dans le monde, de multiples éléments entrent en vibration simultanément. Et ça en permanence. Les sons voyagent sur de longues distances, parfois des kilomètres, traversent les matières, traversent nos corps, nos organes, nos cellules. Même si nos oreilles ne peuvent pas entendre tous ces sons, ils vibrent constamment, autour et à l’intérieur de nous.Tout public

