Les Muziko-Thérapitres Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 13 avril 2024, Nantes.

2024-04-13

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr

Humour musical. Les Muziko-Thérapitres sont deux médecins loufoques… (Dany Mauro, humoriste chanteur, et Mario Santangeli, musicien chanteur) mandatés par l’OMS (l’organisation mondiale du sourire), dont la mission est de soigner addictions, maladies, allergies, phobies, grâce une thérapie musicale à base de chansons, d’imitations, de gags et de fous rires. Avec Dany Mauro et Mario Santangeli Durée : 1h20

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200