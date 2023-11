Jean-Baptiste Mazoyer : Geek Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Jean-Baptiste Mazoyer : Geek Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes, 12 avril 2024, Nantes. 2024-04-12

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 20 € / 14 € Billetterie : semaphore-nantes.fr Stand-up. JB restera juste une heure, après il retourne à sa partie. Jeux vidéos, mangas, jeux de rôle, JB pratique depuis ses 12 ans. Un vrai geek immergé dans cette culture qui explose aujourd’hui. De la folie des nouvelles consoles, des parties en réseau qui durent toute la nuit, des jeux de rôle grandeur nature dans des forêts d’Auvergne, à la folie des mangas, JB décortique tout et s’en amuse dans un stand-up moderne et délirant. Durée : 1h20 Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200 Programmation Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Adresse 9 Boulevard Vincent Gâche Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes latitude longitude 47.20631, -1.542842

Théâtre Sémaphore / Espace Beaulieu Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/