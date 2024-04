Théâtre Quand j’étais petite, je voterai ! Orbey, mardi 16 avril 2024.

Théâtre Quand j’étais petite, je voterai ! Orbey Haut-Rhin

Pièce écrite après les présidentielles de 2002 et qui raconte la journée de campagne menée par trois collégiens pour se faire élire délégués. Dès 8 ans.

Aux urnes, citoyennes et citoyens !

Dans la salle de classe, c’est l’heure d’élire la ou le délégué(e) de tout le peuple des élèves. Anar et Cachot sont candidats, prêts à s’affronter dans une campagne sans merci. Lune, jeune fille brillante et militante, hésite. Il faut pourtant que les filles aussi puissent participer aux débats. En mettant en scène ce texte plein d’humour de Boris Le Roy, Émilie Capliez s’adresse aux électrices et électeurs de demain… et à celles et ceux d’aujourd’hui !

À l’heure où, partout, la démocratie est fragilisée, le spectacle donne chair à ces notions abstraites que sont la citoyenneté, la liberté d’expression, le suffrage universel… L’école, microsociété par excellence, devient ce territoire à conquérir, lieu des différences, des violences, des rencontres, de la reconnaissance.

Ce texte drôle et faussement naïf, habilement construit comme un petit précis démocratique, n’est jamais moralisateur ni didactique. Dans cette nouvelle version, actualisée plus de quinze ans après la première, l’auteur approfondit la question de la place des femmes dans la vie publique. Lune, personnage secondaire hier, décroche ici le premier rôle. Dans une mise en scène qui fait la part belle à la musique, une batterie trône par ici, un micro par là. Les trois comédiennes et comédiens de la jeune troupe font exploser sur le plateau toute la vitalité de l’adolescence.

Un rendez-vous familial par excellence ! Pour les enfants dès 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 19:00:00

fin : 2024-04-16 20:00:00

1 Place des Écoles

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est mairie@orbey.fr

L’événement Théâtre Quand j’étais petite, je voterai ! Orbey a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg