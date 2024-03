Théâtre pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Thann, vendredi 12 avril 2024.

Une pièce qui aborde les notions complexes d’une société hyperconnectée réalité, virtualité, fiction, guerre propre et pouvoir fascinant des médias.

Dans un café Starbucks, Jessica prononce cette phrase terrible Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte . Brandon va parler, elle va le quitter. Ce drame est le démarrage d’une enquête théâtrale qui nous mène sur les traces d’un ancien pilote de drone devenu lanceur d’alerte. En s’emparant avec dérision d’outils numériques, les deux interprètes reconstituent en direct le puzzle d’un digital native dont chaque pièce aborde les notions d’une société hyperconnectée réalité, virtualité, fiction, guerre propre et pouvoir des médias. EUR.

