Théâtre « Pagnol à la lettre » LOURDES Lourdes, jeudi 18 avril 2024.

Théâtre « Pagnol à la lettre » LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Le jeudi 18 avril 2024, découvrez le spectacle « Pagnol à la lettre » à l’espace Robert Hossein à Lourdes à partir de 20h30.

Un spectacle de Richard Guedj d’après « J’ai écrit le rôle de ta vie » de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel.

Avec Richard Guedj et Bernard Monforte.

Mise ne scène de Richard Guedj.

Création lumière de Dominique Prunier.

Production Compagnie Il est une fois.

L’acteur et son metteur en scène répètent accompagnés du musicien en direct. Il s’agit de se partager chaque lettre qu’ils auront choisie.

Qui sera meilleur interprète des colères homériques du grand Raimu ? Qui méritera de refléter le lumineux sourire de Fernandel et sa part d’ombre pourtant quand une fâcherie terrible viendra mettre un point final à leurs écrits ? Doit-on mettre l’accent ? Ne vaudrait-il pas mieux engager une actrice pour être Alida Rouffe, la magnifique Honorine de la Trilogie au théâtre et au cinéma ? Devra-t-on détailler les querelles sur la “cinématurgie” avec René Clair ? Faudra-t-il dévoiler les véritables ingrédients de la vraie bouillabaisse avant que ne déferlent les parisiens de l’été sur la côte ? Faut-il une introduction musicale pour les lettres de Tino Rossi, Chevalier ou Trenet ? Et puisque tout finit toujours en chansons, pourquoi pas en pousser une, le musicien n’attend que ça ? De tractations en subterfuges nos deux compères épousent à l’identique les roueries et les coups de force des épistoliers. Le public sera pris pour témoin dans la “ battle” qu’ils engagent. Avec en guise de remerciements quelques anecdotes savoureuses tout droit sorties de l’esprit brillant du Maître.

Informations et réservation via les coordonnées ci-dessous.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Théâtre « Pagnol à la lettre » Lourdes a été mis à jour le 2024-03-21 par OT de Lourdes|CDT65