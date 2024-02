Théâtre : « Oublie-moi » L’Ermitage-Compostelle Le Bouscat, mardi 14 mai 2024.

Théâtre : « Oublie-moi » Une pièce de théâtre qui met en scène une histoire d’amour et la maladie d’Alzheimer Mardi 14 mai, 20h30 L’Ermitage-Compostelle www.culture-bouscat.fr

Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier. Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite. Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir. Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier.

Avec Marie-Julie Baup et Thierry Lopez

D’après In Other Words de Matthew Seager

Production : Atelier Théâtre Actuel

Récompensés à la cérémonie des Molières 2023 :

– Molière 2023 du comédien dans un spectacle de théâre privé : Thierry Lopez

– Molière 2023 de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé : Marie-Julie Baup

– Molière 2023 de la mise en scène d’un spectacle de théâtre privé : Marie-Julie Baup et Thierry Lopez

– Molière 2023 du spectacle de théâtre privé

L’Ermitage-Compostelle 10 Rue Bertrand Hauret – 33110 le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

