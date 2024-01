JONATHAN FOURNEL THEATRE OLYMPIA Arcachon, 20 avril 2024, Arcachon.

JONATHAN FOURNEL(PIANO)Beethoven : « 32 Variations en do mineur » Beethoven : « Sonate pour piano n° 22 en fa majeur, op. 54 »Szymanowski : « Variations sur un thème folklorique polonais op. 10 »Chopin : « Sonate pour piano n° 3 en si mineur op. 58 »Récent vainqueur en 2021 du légendaire Concours Reine Elisabeth de Belgique, adoubé par ses pairs, le pianiste français Jonathan Fournel aux doigts de fée affirme une étonnante maturité, conjuguant dans un même élan intelligence pure, sens de la construction et poésie à fleur de peau. Il n’a pas besoin de spectacle grandiloquent pour séduire son public. Le secret de son jeu?? Jonathan Fournel raconte une histoire dans les moindres nuances et détails. On attend donc avec impatience son interprétation des « Variations » de Beethoven ou de la magnifique « Sonate n° 3 » de Chopin qui alterne des moments d’une intensité fiévreuse avec d’autres d’une rare tendresse. LA PRESSE EN PARLE« Fournel est un tigre ; il en a la puissance, la majesté, la souplesse, la rapidité, la férocité et l’élégance. » BachtrackDURÉE 1H30

Tarif : 21.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:45

THEATRE OLYMPIA 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 33120 Arcachon 33