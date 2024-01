COLETTE THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, dimanche 26 mai 2024.

Sacrée personnalité que Colette, qui a laissé une empreinte de femme hors du commun. Si la romancière n’a plus à être présentée, Colette fut aussi danseuse de music-hall, journaliste, critique dramatique, présidente de l’académie Goncourt et la première femme à recevoir des funérailles nationales en France.2023 est l’année du 150ème anniversaire de sa naissance. 2024 sera celle des 70 ans de sa disparition. Ce concert-lecture à la charnière entre les deux années, est une élégante façon de lui rendre un hommage.Quatre femmes s’attèlent à ce challenge : le Trio George Sand et la comédienne Anny Duperey. Elles alternent pièces musicales (Eric Satie, Lili Boulanger, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Felix Mendelssohn, Camille Saint-Saëns) et lecture de textes pour illustrer l’univers créatif et la vie de Colette.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-26 à 16:00

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82