THÉÂTRE NTP « LA PETITE SIRÈNE » | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

THÉÂTRE NTP « LA PETITE SIRÈNE » | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance, 21 juillet 2022, Brissac Loire Aubance. THÉÂTRE NTP « LA PETITE SIRÈNE » | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE

Place Edouard Meslier Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Salle de la cheminée Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier

2022-07-21 – 2022-07-21

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier

Brissac Loire Aubance

Maine-et-Loire contact@prieure-saint-remy.fr +33 2 41 57 32 32 https://www.prieure-saint-remy.fr/ Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Other Lieu Brissac Loire Aubance Salle de la cheminée Adresse Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Ville Brissac Loire Aubance lieuville Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Salle de la cheminée Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

THÉÂTRE NTP « LA PETITE SIRÈNE » | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance 2022-07-21 was last modified: by THÉÂTRE NTP « LA PETITE SIRÈNE » | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Salle de la cheminée 21 juillet 2022 Place Edouard Meslier Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Salle de la cheminée Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire