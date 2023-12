LE FIRMAMENT – LUCY KIRKWOOD / CHLOÉ DABERT Théâtre National de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes LE FIRMAMENT – LUCY KIRKWOOD / CHLOÉ DABERT Théâtre National de Bretagne Rennes, 16 avril 2024, Rennes. LE FIRMAMENT – LUCY KIRKWOOD / CHLOÉ DABERT 16 – 19 avril 2024 Théâtre National de Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T20:00:00+02:00 – 2024-04-16T22:45:00+02:00

Au 18e siècle, 12 femmes anglaises doivent décider du sort d'une condamnée à mort. Costumes d'époque, vidéos, troupe de 16 interprètes : ce spectacle choral est un drame social, captivant et haletant. 1759 : Sally, jeune domestique, doit être pendue pour le meurtre d'une fillette qui était l'enfant de notables régnant sur une petite ville de province. Un jury populaire de 12 mères de famille, de différentes conditions sociales, doit juger. Dehors, la foule exige le châtiment ultime. Dedans, les débats font rage autour de la justice, du patriarcat, de la maternité, des conflits de classe sociale, du pouvoir. Ce bain bouillonnant de mots, de sentiments, d'émotions et d'arguments est pris en charge par une troupe féminine exceptionnelle qui fait entendre avec éclat chacun des enjeux de la pièce.

