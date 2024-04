THÉÂTRE MUSIQUE / CRÉATION STROBOSCOPIE Amiens, jeudi 18 avril 2024.

THÉÂTRE MUSIQUE / CRÉATION STROBOSCOPIE Amiens Somme

STROBOSCOPIE de Sébastien Joanniez La Manivelle Théâtre

Dans la ferveur nocturne d’une soirée électro, deux ados se rencontrent, se séduisent, se testent, se jaugent. Ils jouent, pour mieux découvrir l’autre, mais aussi mieux se connaître eux-mêmes. Mieux appréhender les codes sociaux, les habitudes. Comment se comporter face à l’autre ? Avec l’autre ? Devenir adulte ?

Avec Stroboscopie, Sébastien Joanniez propose un texte en fragments, où la lumière n’a de cesse de s’éteindre et se rallumer. Comme ces deux ados, le texte joue des stéréotypes dans lesquels on s’enferme. Avec humour et délicatesse, il nous invite à réajuster notre vision du monde.

Sur un plateau presque vide, aux lueurs contemporaines des néons et aux couleurs fluorescentes, la table d’un DJ et ses machines attendent le spectateur. Une ambiance de discothèque ? De soirée de fin de colo ? Là où l’on vit les premiers émois, les premiers baisers.

Excellent prétexte au rapprochement des corps, à l’ivresse du son, et des ambiances nocturnes et festives. On sent au loin la fête battre son plein. Les néons, manipulés à vue par les interprètes, créent des cadres, des cases, qui évoquent ces clichés dans lesquels on se complait. La musique, composée et jouée en live par Baptiste Legros (Yolande Bashing) défie les codes du théâtre, et flirte avec ceux du concert et du monde de la nuit.

Direction artistique François Gérard Scénographie Simon Dusart Jeu Anne-Sophie Goubet et Baptiste Legros Musique Yolande Bashing Costumes Géraldine Gauthier Régie et création lumière François Fremy Régie plateau Noémie Pagot Technique en tournée Marie Boulogne Construction Thierry Lyoen Mouvement Sébastien Peyre Production La Manivelle Théâtre / Coproduction La Barcarolle EPCC Audomarois Saint-Omer, Ville de Wasquehal

DÈS 13 ANS 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:30:00

fin : 2024-04-18 20:20:00

Rue du 8 Mai 1945

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France contact@ccjt.fr

L’événement THÉÂTRE MUSIQUE / CRÉATION STROBOSCOPIE Amiens a été mis à jour le 2024-04-06 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS