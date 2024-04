THÉÂTRE MUSICAL DITES-MOI CE QUI VOUS VIENT Phalsbourg, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Proposé par les Blettes Sauvages. Une écriture comique et satirique saupoudrée de créations musicales par la Compagnie Reviens pour discuter. Co-écriture et jeux Manon Teixeira , Yann Hartmann et Chloé Simonin. Prenez place dans le huis clos d’un cabinet de thérapie, dans lequel Madame Panda aborde son accomplissement personnel, la mort de sa petite chienne, sa relation sous emprise, ses doutes et ses contradictions…Une thérapie loufoque. Prix libre, au chapeau.Tout public

Début : 2024-04-06 20:30:00

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@lecotyledon.fr

