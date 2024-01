Théâtre musical : BRITANNICUS Amiens, mardi 6 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 14:00:00

fin : 2024-02-06 16:30:00

BRITANNICUS de Jean Racine / Compagnie du Berger

« En musique et ensemble, comme d’habitude, ce spectacle est un voyage dans le temps. Notre regard et notre réaction à cette situation, et les corrélations entre l’Empire romain, Racine, et nous. Notre 37ème spectacle. »

Olivier Mellor – Metteur en scène

Trois cent cinquante ans nous séparent de la première représentation de Britannicus, à la cour du Roi Louis XIV, et plus de vingt siècles et des poussières nous éloignent de Néron et de ses affaires familiales, protagonistes tirés d’une Histoire vraie…

Aujourd’hui, un jeune empereur ne gouvernerait pas sans les nécessaires débats au Parlement et au Sénat. Aujourd’hui, aucun intérêt privé et aucune décision politique ne pourraient se substituer aux alarmes scientifiques, aux injonctions intellectuelles et aux déferlantes expressions du peuple inquiet de voir s’étioler son service public… Aujourd’hui, l’écriture muséale de Racine n’a aucune chance de rivaliser avec le pragmatique mode d’emploi de nos sociétés modernes. Aujourd’hui surtout, Jupiter ne sacrifie plus la jeunesse comme à l’époque de l’Empire romain…

Production : Compagnie du Berger, Centre culturel Jacques Tati – Amiens / Coproduction : Comédie de Picardie – Scène conventionnée d’intérêt national pour le développement de la création théâtrale en région – Amiens / Coréalisation : Théâtre de l’Epée de Bois – La Cartoucherie – Paris / Avec le soutien d’Amiens Métropole, du Conseil départemental de la Somme, de la Région Hauts-de-France et de l’ADAMI

Dès 14 ans – 2h30 + entracte

Rue du 8 Mai 1945

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France



