ANTONIA DE RENDINGER THEATRE MONTDORY Barentin, 14 mai 2024, Barentin.

Dans le grand cycle de la vie, l’organisation mystérieuse du cosmos, il est des événements qui tels des comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4,6, 8 ans.Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en-scène revient avec une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente (Si si c’est possible)… une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis (elle promet par exemple de ne pas parler du corona, du confinement, quelle classe…), des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente : cet opus réunit tous ces ingrédients ! Vous en sortirez heureux sinon grandis !

Tarif : 9.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-14 à 20:30

THEATRE MONTDORY 20 RUE DU GÉNÉRAL GIRAUD 76360 Barentin 76