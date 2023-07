La Cerisaie de Tchekhov Théâtre Montansier Versailles, 23 avril 2024, Versailles.

La Cerisaie de Tchekhov 23 avril – 11 mai 2024 Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents Série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes : 15 €

Un passé où le servage dominait hier la société russe et un futur d’où parviennent déjà les premières idées révolutionnaires. À l’image de cette société en mutation, la nature se dérègle, les cerisiers peinent à donner des fruits car le mois de mai est glacial et celui d’octobre ensoleillé. Empêtrée dans ces sables mouvants, Lioubov Andréïevna, revenue de France après la mort de son fils, se débat pour garder sa propriété et la cerisaie qui l’ont vue grandir. Sa terre est une terre de sentiments. Elle cherche à retenir l’enfance, à enfermer ses souvenirs mais les corps vieillissent, comme elle le constate si souvent avec sarcasme.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

2024-05-11T20:30:00+02:00 – 2024-05-11T22:00:00+02:00