JEAN CLAUDE ET JOSEPHINE THEATRE MOLIERE Bordeaux, vendredi 28 juin 2024.

1969. Jean-Claude Brialy, égérie de la nouvelle vague en pleine ascension, tend la main à Joséphine Baker, reine déchue du music-hall pour son retour sur le devant de la scène.Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la vie et surmonter les obstacles impitoyables du showbiz dans un Paris à cheval entre le disco et Woodstock.Et si on vous offrait la possibilité d’être en immersion dans le quotidien de ces deux êtres hors normes…Cette comédie inédite au jargon savoureux, pimentée de chants, de rires et de larmes, est une course poursuite vers le bonheur, un hymne au dépassement de soi et une ode à l’amitié.

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-06-28 à 20:00

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33