Théâtre Macbeth Salle Michel Vallery Montivilliers, samedi 13 avril 2024.

Théâtre Macbeth Salle Michel Vallery Montivilliers Seine-Maritime

Macbeth de William Shakespeare

La tragédie de Macbeth ou le poison de l’ambition.

Par les adultes de l’Ecole de Théâtre Municipale-Maison des arts

Trois sorcières prédisent à Macbeth qu’il deviendra roi. Pour que son destin se réalise, il tue, encore et encore. Sa femme, lady Macbeth, dénuée de scrupules et brulée par une ambition monstrueuse complote le meurtre, arme le bras de son mari. Mais les morts ne les laisseront pas en paix. Trahison, vengeance, culpabilité, folie. Récit d’une ascension au pouvoir et d’une descente aux enfers- Tentation et raison. Ne laissons pas les Macbeth ouvrir la porte du pouvoir et de l’ambition, danger pour l’humanité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie culturel@ville-montivilliers.fr

