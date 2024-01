ORCHESTRE D’HARMONIE DE VIERZON THEATRE MAC NAB Vierzon, samedi 22 juin 2024.

West Side Story, Cats, Starmania, autant de titres qui résonnent dans notre esprit parce que la comédie musicale sublime et exacerbe les sentiments humains en art total accessible au plus grand nombre.D’abord le propre de l’Amérique et de Broadway, elle a gagné tous les continents de l’Europe à l’Afrique en passant par l’Afrique.De Léonard Bernstein à Michel Berger ou Abba, revivez l’univers magique de la comédie musicale de la musique, de la danse et du chant à travers ce concert-spectacle de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vierzon dirigé par Olivier Poulain

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18