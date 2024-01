KLEK ENTOS THEATRE MAC NAB Vierzon, mercredi 22 mai 2024.

Klek EntosMercredi 22 mai à 20h30[Magie : en aurez vous le courage ?Klek Entòs est un être extrêmement mystérieux. Il prend un malin plaisir à jouer avec vos peurs les plus intimes en réalisant des expériences magiques aux frontières du paranormal. Klek a fait sa première apparition dans l’émission « La France a un Incroyable Talent », puis fort du succès de ses numéros, il a participé à plus d’une dizaine d’émissions de télévision internationales ainsi qu’au plus prestigieux des programmes mondiaux, « America’s Got Talent », où il a laissé les juges et le public totalement stupéfaits… Il est de retour en France, où il vient d’intégrer la nouvelle saison de l’émission d’Arthur, Vendredi tout est permis, pour nous proposer son spectacle.Qui est-il ? Quel est son but ? Nous pouvons simplement vous dire qu’il aime se définir comme la somme de toutes vos peurs. Aurez-vous le courage d’en savoir plus ?

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18