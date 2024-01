OLYPMPICORAMA THEATRE MAC NAB Vierzon, mercredi 17 avril 2024.

Olympicorama est une proposition de mise en jeu des jeux olympiques, épreuves après épreuves. C’est une entreprise artistique rigoureuse, appliquée et minutieuse d’analyse et de réflexions sur les différentes disciplines et épreuves des jeux olympiques, des origines à nos jours, dans leurs dimension sportives bien sûr, mais aussi techniques, politiques, philosophiques, éthiques, culturelles, sociologiques, géographiques, économiques, anthropologiques, et j’en passe des mots en « iques »Où il sera question notamment d’un ballon, joué à la main, dans une aire de jeu, avec des lignes, des zones, deux buts et deux équipes de 7 joueurs/joueuses qui s’affrontent, afin de défendre et marquer des buts justement, en utilisant pour ce faire différentes techniques qu’il nous faudra analyser, dont par exemple – et non-exhaustivement – le tir dans le dos, le tir à la hanche, le chabala, le kung-fu, la roucoulette, le schwenker et la Yago.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:30

THEATRE MAC NAB 37 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 18100 Vierzon 18