LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, mercredi 17 avril 2024.

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE Perdre avec panache est parfois plus beau que la victoire Mercredi 17 avril, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie Plein : 12€ / Reduit : 6€ / Jeunes : 2€ / Groupe : 10€

La talentueuse autrice et comédienne Léa Girardet brille dans ce seule en scène qui résonne comme un hymne à la persévérance. Une déclaration d’amour au théâtre autant qu’au football.

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser en endossant le maillot des bleus et en suivant les pas de l’un des entraîneurs les plus célèbres de l’Histoire.

Perdre avec panache est parfois bien plus beau qu’une victoire. Cette pièce mise en scène par Julie Bertin interroge avec humour et délicatesse la beauté de l’échec dans une société où la performance, la concurrence et la réussite nous sont données comme les seules lignes de conduite valables.

TEASER : https://youtu.be/mSZ4nxVCblQ

