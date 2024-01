LES MUSICIENS DE SEMPE Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, mardi 2 avril 2024.

LES MUSICIENS DE SEMPE Un hommage à la fantaisie de Sempé Mardi 2 avril, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie Plein : 12€ / Réduit : 6€ / Jeunes : 2€ / Groupe : 10€

L’Orchestre Régional de Normandie rend ici hommage à l’illustre dessinateur Sempé qui nous a quitté en août 2022. Le père du Petit Nicolas était un grand amoureux de musique et des musiciens, qu’il a croqués avec malice et tendresse.

Ce projet à la fois drôle et mélancolique s’appuie ainsi sur les nombreux entretiens qu’il a donnés sur la musique, du classique au jazz, notamment à l’antenne de France Musique avec Denisa Kerschova. Pour servir cette création, sur scène le comédien Benoît Marchand donne vie aux interviews de Jean-Jacques Sempé sur les musiciens, leurs manies et attitudes, et sur la musique et les illustrations qu’il en donne. Un quatuor à cordes de l’Orchestre de Normandie les accompagne aux côtés du pianiste jazz Bruno Angelini pour donner à entendre la palette des univers et de l’imaginaire de Sempé.

« Je crois que sans elle (la musique), je serais devenu fou… beaucoup plus que je ne le suis. »

Jean-Jacques Sempé

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

