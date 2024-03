Théâtre : L’état de siège Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mercredi 17 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T18:30:00+02:00 – 2024-04-17T20:30:00+02:00

Découvrez la pièce « L’état de siège » le mercredi 17 avril 2024 à 18h30 au Kino. Gratuit sur inscriptions.

L’état de siège

Dans un monde où la liberté n’a plus sa place, les gens sont contraints à vivre dans la peur et l’ordre. Au cœur de L’État de siège, Albert Camus nous entraîne dans une dystopie dictatoriale où la Peste règne en maître. C’est dans ce contexte que Diego, l’amoureux idéaliste, va être soumis à un choix lourd de responsabilités et de conséquences.

Écrite juste après la Seconde Guerre mondiale, cette pièce fait écho aux violences du XXème siècle mais s’inscrit plus largement dans une critique globale des dérives gouvernementales passées et actuelles. Camus nous met en garde contre le contrôle et le pouvoir de la peur.

Entre amour, mort et soumission, le nouveau ministère a commencé et l’état de siège est proclamé.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-letat-de-siege-856038453057

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com

