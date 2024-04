Théâtre « Les Ronchonchons » Espace Culturel de la Hague La Hague, jeudi 18 avril 2024.

Théâtre « Les Ronchonchons » Espace Culturel de la Hague La Hague Manche

D’après Alexis HK

Dans le petit village de la Grognardière, tous les habitants ronchonchonent depuis des années et c’est très bien comme ça !

Pourtant, l’arrivée de deux étrangers va gravement perturber l’harmonie de la râlerie quotidienne et ouvrir une dangereuse faille sur un avenir possiblement heureux… »

Librement adaptée de l’album d’Alexis HK, « La Maison Ronchonchon », cette forme courte jouée et chantée est une ode joyeuse à la richesse de l’altérité, aux petits bonheurs du partage et à tous les possibles qu’offre la vie.

COMPAGNIE 3 P’TITS POINTS

Durée 15 minutes

Mise en scène François Bartier

Avec Delphine Giraud / Isabelle Musset / Laure-Amélie Dollon / André Calvez / Daniel Guerrero Jean-Pierre Lepinay / Julien Lemeteyer / Patrice Loir

crédit photo Etienne Pignol, Eddy Coquio et MJC Cherbourg en Cotentin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Espace Culturel de la Hague Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

