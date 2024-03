Théâtre « Les Pas perdus » de Denise Bonal Place des Etats Généraux Lambesc, samedi 15 juin 2024.

Théâtre « Les Pas perdus » de Denise Bonal Place des Etats Généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Salle des pas perdus la gare, un grand corps qui respire au rythme des arrivées et des départs. Ça court, ça crie, ça pleure, ça se croise, ça se retrouve, ça rit !

Attente, frissons, pleurs, peurs, séparations, courses, joie, espoirs ! Elles et ils sont là, valise à la main, sac à dos, assis ou debout… C’est un ballet des corps incessant qui se danse sur cette grande scène des retrouvailles et des adieux… Michèle Sebastia. 5 5 EUR.

Début : 2024-06-15 20:00:00

fin : 2024-06-15

Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lezensoleilles@gmail.fr

