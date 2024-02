THÉÂTRE LES CONFÉRENCES DE POCHE Mauguio, samedi 6 avril 2024.

Théâtre poétique et absurde par la Compagnie NOKILL

Je donne des courtes conférences où je confonds fiction et réalité de sorte que la différence entre les deux n’intéresse plus personne.

Une fois, à propos d’une histoire que je racontais, quelqu’un m’a demandé si c’était vrai, je n’ai pas pu répondre car je ne savais plus.

Une fois, un collégien qui avait vu le spectacle lors d’une sortie scolaire a écrit à propos de ces conférences long et très sérieux .

Une fois, j’ai été obligé d’avouer à une doctorante qu’en réalité, je n’avais pas lu Spinoza.

Une fois, j’ai dû arrêter la conférence car un téléphone sonnait et que personne ne le coupait, c’était le mien.

Parfois, je ne dis rien pendant plusieurs minutes et tout le monde m’écoute.

Souvent je fais des dessins sur un paper-board pendant que je parle. J’ai aussi un verre d’eau que j’utilise pour boire.

Tarif 5€

Tout public dès 12 ans

Avenue des Comtes de Melgueil

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

