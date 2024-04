Théâtre « Les Brèves » Espace Culturel de la Hague La Hague, jeudi 18 avril 2024.

Théâtre « Les Brèves » Espace Culturel de la Hague La Hague Manche

Les Ateliers de l’Estran sont menés et mis en scène par Sylvain Tribouillard. Ses élèves présenteront 3 brèves (10/ 15 minutes chaque), qui sont, soit un extrait du spectacle de fin de saison qui sera présenté par le groupe en juin, soit une création originale introduisant ou résumant le spectacle.

1) Atelier Adultes 1 (débutants) Débrayage

Durée 10/15 minutes

Avec Déborah Beauvais / Aichetou Cheikh Bouya / Séka Goré / Thierry Guignaud

Brigitte Lamy / Julie Le Grand / Aurélien Roiné / Marylène Roiné / Jessica Vergnaud

Débrayage , d’après Rémi De Vos, nous prend par la main (et parfois par le col) pour nous embarquer dans un tourbillon de scènes touchantes et inattendues. Tissant subtilement des histoires de luttes et d’espoirs, de rires retenus et d’émotions à fleur de peau, ce spectacle navigue entre l’intime et le social. À travers des scènes du quotidien, il explore l’exclusion sous toutes ses formes, présentant des personnages qui évoluent dans le grand bazar de la vie moderne, du bureau au salon familial, et traversent des situations rocambolesques qui résonnent avec nos propres expériences.

Débrayage nous invite à une réflexion pétillante sur ce drôle de tournoi qu’est la vie, ponctuée de défis à relever et de combats que l’on mène, souvent même sans en avoir conscience.

2) Atelier Adultes 2 (non-débutants) Délibération

Durée 10/ 15 minutes

Avec Emmanuelle Bellée / Anne Caron / Laure Fossey / Séverine Jardé / Amandine Laisné / Vincent Leconte / Anne Postaire / Margaux Regniez

Fidèlement adapté de la pièce Douze hommes en colère de Reginald Rose, notre spectacle Délibération propose une distribution inédite sept femmes et un homme composent le jury. Au cœur de ce drame judiciaire le sort d’un adolescent de seize ans, accusé de parricide. Face à des preuves accablantes et des témoignages concordants, son cri d’innocence ébranle les certitudes. Dans une société où se mêlent justice et préjugés, les huit jurés entament une délibération cruciale. Alors que sept d’entre eux votent « coupable », une remise en question s’opère. Ce débat intense questionne non seulement le destin d’un jeune homme, mais aussi les fondements de notre système judiciaire et les valeurs qui le sous-tendent. Condamnera-t-on à mort un innocent ? La réponse se trouve dans cette salle de délibération où chaque voix compte, mais où chaque doute pèse.

3) Atelier Lycéens (inter-lycées) Stroboscopie

Durée 10/ 15 minutes

Avec Élise Bellée / Alice Bouvet / Manon Certain / Violette Epaillard-Offe / Gaspard Grenier / Romane Henrion / Anaïs Joseph / Théo Marie / Alexis Rouault / Louise Vassal / Sam Voisin

Dans l’obscurité vibrante d’une soirée entre amis, de jeunes âmes se croisent sous des projecteurs capricieux, esquissant un ballet de rencontres. Filles et garçons jouent, pour mieux découvrir l’autre, mais aussi pour mieux se connaître eux-mêmes, mieux appréhender les codes sociaux, les habitudes. Comment se comporter face à l’autre ? Avec l’autre ? Ils naviguent au fil des codes sociaux et des introspections, se dévoilant dans un langage de gestes, de musiques et de silences. La pièce, une mosaïque de fragments de dialogues, capture l’essence d’une génération oscillant entre espoirs et doutes, révélant les contours d’un portrait collectif à la fois intime et universel. Avec finesse, humour et délicatesse, « Stroboscopie », de Sébastien Joanniez, nous invite à réajuster notre vision de la jeunesse… Et du monde.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Espace Culturel de la Hague Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Théâtre « Les Brèves » La Hague a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Cotentin La Hague