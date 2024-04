THÉÂTRE ‘LES 39 MARCHES’ Auditorium de la Louvière Épinal, samedi 20 avril 2024.

Samedi

Retrouvez l’équipe du Quiproquo Tour dans une cavale délirante à

l’Auditorium La Louvière!

Les 39 marches est une parodie du film éponyme d’Hitchcock, sorti en 1935.

Une comédie qui a reçu le Molière de la pièce comique 2010 et de la meilleure

adaptation.

Avec le meurtre d’Annabella Schmidt à son domicile, Richard Hannay se trouve, du

jour au lendemain, mêlé à une extraordinaire aventure. Au centre de l’histoire une

organisation secrète mais terriblement puissante, un complot peut-être international

et… un mot de code incompréhensible. Pour rassembler les morceaux de ce puzzle

déconcertant, Richard Hannay n’a que vingt jours devant lui… Vingt jours pendant

lesquels ce flegmatique Britannique va fuir à travers toute l’Ecosse, se travestir pour

échapper à ses poursuivants, mettre le feu aux poudres d’un étrange château, et

faire bon nombre de rencontres.

Mélangez un chef-d’œuvre d’Hitchcock avec un roman d’espionnage juteux, ajoutez

une touche de Monty Python et vous obtenez Les 39 Marches , un polar au rythme

effréné pour tous ceux qui aiment la magie du théâtre ! Ce régal primé aux Molières

regorge de rires incessants, de plus de 30 personnages loufoques (joués par un

casting ridiculement talentueux de cinq comédiens), d’un accident d’avion sur scène,

de menottes, de doigts manquants et d’une bonne vieille romance. !

Billetterie en ligne recommandée.

Réservation également possible par mail et téléphone:

0786776028 / theatreduquiproquo@gmail.com

En savoir plus: www.quiproquotour.comTout public

17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 22:30:00

Auditorium de la Louvière 11 rue de la louvière

Épinal 88000 Vosges Grand Est

L’événement THÉÂTRE ‘LES 39 MARCHES’ Épinal a été mis à jour le 2024-04-04 par OT EPINAL ET SA REGION