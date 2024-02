Théâtre L’Empreinte : Thomas Fersen : Mon frère c’est Dieu sur Terre Tulle, mercredi 10 avril 2024.

Théâtre L’Empreinte : Thomas Fersen : Mon frère c’est Dieu sur Terre Tulle Corrèze

Thomas Fersen a toujours été un drôle d’oiseau de la chanson française, air mutin, voix joliment éraillée, albums rêveurs salués, mais est toujours resté loin des projecteurs. Après trente ans de scène, il met en musique et en théâtre son premier roman, journal intime fictif, accompagné par un habile trio guitare, accordéon et violon. C’est sur une bassine, représentation minuscule de la piscine d’Oberkampf, que Thomas Fersen commence, croquant une jeunesse imaginaire et nonchalante qu’on imagine proche de la sienne, dans le Paris populaire des années 70. Sur un terrain vague de souvenirs attachants, on croise aussi le frère imaginaire, Dieu sur Terre. Le monologue – en octosyllabes s’il vous plaît ! –, se ponctue d’intermèdes chantés qu’il va piocher dans son copieux répertoire, de Hyacinthe à Bijou. .

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10

8 Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine billetterie@sn-l’empreinte.fr

